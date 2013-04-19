Украинским аграриям выдадут кредитов на 4 миллиарда гривен

Сейчас Аграрный фонд уже направил производителям зерна 923 млн гривен, а ГПЗКУ − 130 миллионов гривен. До конца же весны будут выделены 4 миллиарда гривен. Об этом сегодня во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Государство активно подключилось к финансовой помощи аграриям через механизм форвардных закупок Аграрного фонда и ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Так, на сегодня аграрии обязались по форвардным контрактам поставить Аграрному фонду почти 1,1 млн тонн зерна. Сейчас производителям уже направлены 923 млн гривен», − сообщил Николай Присяжнюк.

Министр отметил, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины законтрактовала более 310 тысяч тонн зерна. И аграриям уже поступили почти 130 миллионов гривен.

«Эта работа продолжается. К концу весны будут профинансированы 4 миллиарда гривен. Кроме того, таким образом Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины выполняет свои обязательства в рамках Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства», − добавил Николай Присяжнюк.