Украинская молодежь не может жить без интернета - исследование

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Современная молодежь Украины», проведенного Институтом Горшенина.



Большинство молодых украинцев (80,2%) считают, что не смогли бы прожить без мобильного телефона. Из них 45,5% выбрали ответ «точно нет», а 34,7% - «скорее нет». При этом 18,5% опрошенных полагают, что могли бы прожить без мобильного телефона. Из них 11,3% предпочли ответ «скорее да», 7,2% - «точно да». Затруднились ответить на этот вопрос 1,3% респондентов.



Большинство украинской молодежи (72,3%) не представляют своей жизни без Интернета. Из них 39,5% предпочли ответ «точно нет», 32,8% - «скорее нет» на этот вопрос. При этом каждый четвертый опрошенный (25,9%) уверяет, что могли бы обойтись без Интернета. Из них ответ «скорее да» выбрали 16,1%, «точно да» - 9,8%. Затруднились с ответом на вопрос – 1,8% респондентов.

Каждый второй представитель украинской молодежи (49,6%) утверждает, что не мог бы прожить без общения в социальных сетях. Из них 25,4% выбрали ответ «точно нет», 24,2% - «скорее нет». При этом 47,0% опрошенных считают, что могли бы обойтись без такого общения. Из них 23,8% выбрали ответ «скорее да», а 23,2% - «точно да». Затруднились с ответом на этот вопрос 3,4% респондентов.

Большинство молодых украинцев (70,2%) обычно в свободное от работы и учебы время встречаются с друзьями. Играют в компьютерные игры, проводят время в Интернете – 42,6%; гуляют на свежем воздухе – 36,7%; занимаются домашними делами – 35,8%; слушают музыку, радио – 32,6%; занимаются спортом – 30,9%; посещают кафе, бары, рестораны – 29,6%; смотрят телевизор – 26,3%; посещают клубы, дискотеки – 24,6%; ходят в кино – 19,6%; читают газеты, журналы, книги – 18,6%; повышают уровень знаний с помощью частных уроков, самостоятельных занятий – 15,4%; посещают театры, концерты, выставки – 13,6%; занимаются хобби – 11,3%; посещают церковь, религиозную общину – 4,1% опрошенных. Ответ «другое» выбрали 1,9% опрошенных, а 0,5% - уверяют, что у них нет свободного времени. Затруднились с ответом на данный вопрос 0,8% респондентов.

С 1 по 20 марта 2013 года Институт Горшенина провел всеукраинское социологическое исследование на тему «Современная молодежь Украины». Всего опрошено 2000 респондентов в возрасте от 15 до 21 года в городах с населением более 100 тысяч человек, расположенных в 24 областях Украины и АР Крым. Квотами в выборке были: возраст, пол и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.