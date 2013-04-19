Осужденный за избиение священника попытался сбежать из суда

Как сообщил УНИАН сотрудник сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Андрей Корчака, осужденный Семен Михно - один из двух братьев, участвовавших в избиениях священника.

Суд признал С. Михно виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 296 («хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений») Уголовного кодекса Украины.

На приговор суда в течении 15 дней может подана апелляция. До вступления приговора в законную силу, мера пресечения в отношении С. Михно была изменена с подписки о невыезде на содержание под стражей.

По информации милиции, после оглашения приговора осужденный попытался сбежать из здания суда.

Когда один из служащих внутренних войск попытался надеть наручники, то С. Михно оттолкнул его и выбежал из зала судебных заседаний. С третьего этажа здания осужденный успел добежать до первого, но предупрежденные сотрудники спецподразделения милиции «Грифон» на первом этаже закрыли вход в суд и задержали подсудимого.

Напомним, расследование данного дела велось с 2011 г., в его ходе в адрес священника прозвучали резонансные обвинения, а затем настоятель был убит. Брат Семена – Александр Михно находится в розыске в связи с тем, что скрылся в ходе судебного следствия. Кроме того, милиция считает, что А. Михно, возможно, причастен к убийству отца Трифиллия, которое произошло в декабре 2012 года.