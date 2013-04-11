Заявление в ЗАГС теперь можно подать через интернет

Отечественные отделы государственной регистрации актов гражданского состояния начали запись на прием граждан, которые намерены жениться, посредством сети Интернет, сообщает Государственная регистрационная служба Украины.

Запись он-лайн осуществляется через веб-сайты главных управлений юстиции в этих регионах.

Новый сервис сразу приобрел популярность и им уже воспользовались более 2 500 гражданин по всей Украине.

Напоминаем, что среди современных нововведений Государственной регистрационной службы Украины - запуск в мае системы он-лайн консультаций с помощью скайп-связи.