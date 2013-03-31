В Китае уже двое людей умерли от нового вида птичьего гриппа
Три случая заражения человека вирусом птичьего гриппа разновидности H7N9, который ранее не передавался человеку, выявлено на востоке Китая, двое из заболевших скончались, еще одна пациентка находится в критическом состоянии.
Как передает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет КНР по здравоохранению и планированию рождаемости, в субботу специальная комиссия экспертов подтвердила, что у всех троих пациентов обнаружен именно грипп H7N9.
В пятницу штамм вируса был получен из образцов тканей заболевших. Пока не установлен источник заболевания, а также не известно, есть ли другие зараженные этим видом птичьего гриппа, в частности среди 88 человек, близко контактировавших с заболевшими.
Жертвами птичьего гриппа разновидности H7N9 стали два жителя Шанхая - мужчины в возрасте 87 и 27 лет. Один из них заболел 19 февраля и скончался 4 марта. Другой заболел 27 февраля и умер 10 марта. В критическом состоянии в больнице города Нанкин (провинция Цзянсу) находится жительница города Чучжоу (провинция Аньхой), заболевшая птичьим гриппом 9 марта.
Случаев заболевания людей гриппом H7N9 ранее нигде в мире не фиксировалось, вакцины против этого вируса нет.