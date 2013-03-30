В Москве скончался актер Валерий Золотухин

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил в эфире радиостанции ”Эхо Москвы” руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

На прошлой неделе В.Золотухина госпитализировали в московский Институт рентгенорадиологии, врачи оценивали состояние артиста как стабильно тяжелое.

В январе этого года некоторые СМИ сообщали, что В.Золотухин был госпитализирован в одну из больниц. Однако он опроверг эти слухи, заявив, что проходит плановое обследование в Институте рентгенорадиологии на Калужской, который, по информации с официального сайта учреждения, специализируется на ранней диагностике и лечении онкологических и других заболеваний.

Театр на Таганке подтвердил информацию о смерти актера. ”Театр на Таганке с прискорбием сообщает о смерти народного артиста России Валерия Сергеевича Золотухина. О дне и времени гражданской панихиды будет сообщено дополнительно”, - говорится в сообщении на сайте театра.

В связи с кончиной актера 30 и 31 марта постановки на основной сцене отменены.

Актер театра и кино, народный артист России В.Золотухин родился 21 июня 1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края в семье председателя колхоза.