Углегорскую ТЭС удалось погасить

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар ликвидирован сегодня, 30 марта в 5 часов 40 минут

Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

Временно прекращено теплоснабжение г. Светлодарска (проживает более 12 тысяч человек) и электроснабжение Новолуганского фильтровально-очистительного водного комплекса, который на данное время обеспечивается электроснабжением от передвижной электростанции ГСЧС.

К тушению пожара привлекалось 40 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, в 15.15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ГАЭК “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Информация о пожаре внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).