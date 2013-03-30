Янукович приказал оперативно разобраться, почему загорелась ТЭС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с пожаром, который произошел 29 марта на Углегорской теплоэлектростанции ПАО «Центрэнерго» в г. Светлодарск Донецкой области, Президент Украины поручил Кабинету министров принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий пожара и оказания необходимой помощи потерпевшим.

Согласно поручению главы государства, правоохранительные органы должны провести оперативное расследование всех обстоятельств возникновения пожара.

Президент также поручил руководству Донецкой областной государственной администрации обеспечить надлежащее лечение и поддержку гражданам, пострадавшим от пожара, принять безотлагательные меры для стабилизации ситуации в городе, бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, в 15.15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ПАО “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровлю здания.

На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован сегодня, 30 марта в 5 часов 40 минут.

Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек

Временно прекращено теплоснабжение г. Светлодарск (проживает более 12 тысяч человек) и электроснабжение Новолуганского фильтровально-очистительного водного комплекса, который на данное время обеспечивается электроснабжением от передвижной электростанции ГСЧС.

Информация о пожаре внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).