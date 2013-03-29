Пожар на ТЭС оставил 12 тысяч горожан без тепла и света
Пожар на Углегорской ТЭС отрезал 12 тысяч горожан от коммуникаций - глава Донецкой ОГА.
Из-за пожара на Углегорской ТЭС 12 тысяч жителей города Светлодарск (г. Дебальцево) отрезаны от коммуникаций, но экологической угрозы для горожан и жителей близлежащих населенных пунктов и региона нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Донецкой обгосадминистрации Андрей Шишацкий.
«Вода будет подаваться по часам - 5 тысяч кубометров на 3 суток. Мы подтягиваем 10 генераторов и запустим очистные сооружения. Обеспечим людей и теплом. Уже куплены и раздаются обогреватели», - сказал глава региона. При этом он добавил: «Ситуация под контролем и уже завтра будет заседать штаб по восстановлению станции».
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А.Шишацкий также сообщил, что в настоящий момент пожар на Углегорской ТЭС локализован, но работы по тушению продолжаются.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.14 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании на Углегорской теплоэлектростанции.
На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Также три человека пострадали в результате пожара - двое получили отравление угарным газом и один - ожоги.
Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».