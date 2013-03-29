Пожар на ТЭС в Донецкой области тушат 40 единиц техники и 190 человек

В тушении пожара на Углегорской ТЭС в Донецкой области задействовано 40 единиц основной и специальной техники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и 190 человек личного состава.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГСЧС в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, во время ликвидации пожара на Углегорской ТЭС спасатели обнаружили тело одного погибшего.

"В 17.29 при тушении пожара обнаружено тело погибшего", - отметили в пресс-службе ГСНС, отметив, что сейчас ликвидация огня продолжается.

Площадь распространения огня на кровле Углегорской ТЭС ориентировочно составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

"29 марта в 15:15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской теплоэлектростанции ГАЭК «Центрэнерго» на втором блоке произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль.

В дальнейшем огонь распространился на кровлю здания на площади ориентировочно 1500 кв. м ", - говорится в сообщении ГСНС.

Силами спасательных подразделений из задымленной среды спасены 10 человек.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.