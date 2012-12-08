Группа «Первого декабря» рассказала украинцам, как стать свободными

Как передает корреспондент УНИАН, хартию подписали кардинал Любомир Гузар, Семен Глузман, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк и другие участники группы.

«Краеугольными камнями нашей хартии являются три простых мысли. Первая – ответственность за свою жизнь, а, следовательно, её успех, благосостояние и счастье никому не может быть передано. Мы сами несем ответственность за себя. Вторая – мораль и духовные ценности не могут быть отложены на завтра, они всегда нужны сегодня. Третья – мы строим то, что представляем, а, следовательно, от глубины, масштаба и творческого умения нашего воображения зависит наше будущее», - говорится речь в хартии.

Представители интеллигенции предлагают десять ориентиров, по которым следует работать каждому украинцу, чтобы жить как свободный человек в свободной стране.

В частности, в числе этих ориентиров: «быть свободным человеком – это, прежде всего, значит брать на себя ответственность; быть украинцем, лелеять национальное достоинство, что означает осознавать свою причастность к Украине; быть активным гражданином – проявлять инициативу ради добра своего дома, соседства, местной общины или всего украинского сообщества».

Также среди ориентиров в хартии называются любовь, которая нуждается в коренном изменении отношения друг к другу; мышление что, прежде всего, означает преодоление негосударственности, узости и провинциальности колониального и хуторянского мировоззрения.

Шестой ориентир – быть хозяином, преодолеть рудименты советского мышления, когда человек ждет социальную подачку.

Также ориентиры свободного человека включают в себя: необходимость быть лидером, быть открытым обществом, быть успешным государством, быть участником демократического сообщества народов.

«Чтобы стать свободным человеком, не нужно поводырей, ни самые талантливые лидеры, ни интеллигенция, ни одна социальная группа не в состоянии привести человека к счастью и свободе. Подлинным поводырем человека является лишь лично осмысленное усилие. Это не сделает кто-то другой. Это можете сделать только вы», - подчеркивается в хартии.