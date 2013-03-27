Эксперты положительно оценили назначение Арбузова в совет СНГ

«В принципе, назначение координатором сотрудничества с СНГ первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова может активизировать это направление», - говорит директор Украинского филиала стран СНГ Владимир Корнилов.

В то же время, по его мнению, наиболее перспективным форматом может стать диалог с отдельными структурами СНГ, а не с этой организацией в целом, сообщает РБК-Украина.

Заместитель генерального директора Центра международных и сравнительных исследований Олег Грицаенко констатирует, что Украина оптимально для себя избрала формой сотрудничества с Таможенным союзом статус наблюдателя.

«Я считаю, что эта форма на сегодняшний день является наиболее оптимальной. Потому что Украина будет участвовать в рамках заседаний органов Таможенного союза, наблюдать за процессом принятия решений. Даже если она не будет иметь права голоса, то зная заранее, какое законодательство будет приниматься, какие ограничительные меры будут применяться, Украина сможет даже в рамках неформальных консультаций принимать меры. И тогда мы уже не будем неожиданно становиться участниками ситуаций запрета ввоза конфет, сыра и так далее», - констатирует Грицаенко.

Напомним, что ранее первого вице-премьер-министра СергеяАрбузова назначили Национальным координатором Украины по вопросам сотрудничества в рамках СНГ.