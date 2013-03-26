Севастопольские католики встретят Пасху в парке - «не без происков лукавого»

Римо-католики Севастополя намерены провести пасхальное богослужение в сквере напротив бывшего храма Святого Климентия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в датированном 26 марта письме настоятеля Римско-католической парафии священномученика Климента Римского в Севастополе отца Юрия Зиминского председателю Севастопольской ГГА Владимиру Яцубе.

В своем письме настоятель информирует власти, что богослужение будет перенесено в сквер, поскольку на площадке перед храмом Святого Климентия разрыли асфальт (последние 15 лет католики Севастополя, не имеющие своего храма, проводят богослужения на площадке перед зданием бывшего католического храма, нынешним кинотеатром «Дружба» - УНИАН).

«Вчера, 25 марта, за шесть дней до Пасхи, начали срывать асфальт на площадке непосредственно перед храмом. Не имею ни малейшего желания давать этому факту правовую оценку. Уверен лишь, что не обошлось в данном случае без происков лукавого, но это «не для протокола», - отмечает в письме отец Юрий.

Настоятель также сообщил губернатору, что парафия уведомила районные власти о своих пасхальных богослужебных планах: «Если до этого времени площадка не будет обустроена, то святая Служба Навечерия Пасхи 30 марта с.г. в 18.00 и Торжественная Пасхальная Литургия 31 марта с.г. в 10.00 будет отслужена в прилегающем к храму сквере на пл. Ушакова напротив храма».

Отец Юрий также попросил принять «эту позицию, как никоим образом не нарушающую общественный порядок, и, тем более, не несущую в себе проявление гражданского неповиновения».

Копии письма направлены также в прокуратуру города, Ленинскую РГА и благочинному Севастопольского округа.

В интервью корреспонденту УНИАН отец Юрий, подтвердив факт существования подобного письма, назвал разрытие асфальта досадной «накладкой». По его словам, он с пониманием относится к тому, что такие работы для улучшения качества жизни людей производить необходимо. «Ну, коль так получилось, что поделаешь, мы не будем делать из этого трагедию… Если площадка не будет приведена в порядок непосредственно перед храмом, мы будем служить в сквере через дорогу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, католики Севастополя много лет обращаются в Севастопольский городской совет с просьбой о передаче им здания, в котором до войны размещался католический храм, а ныне оно является кинотеатром «Дружба».

В свою очередь, депутаты каждый раз отказывают верующим, объясняя тем, что нельзя «просто так» передать религиозной общине коммунальное имущество.