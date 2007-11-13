Штормовое предупреждение в Крыму продлили еще на день

На сегодня, 13 ноября, в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в автономии, согласно данным Гидрометеоцентра, на Крымском полуострове ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, гололедица.

На реках Крыма ожидается рост уровня воды на 0,3-1 метра (над текущими отметками).

Сегодня в Крыму северо-западный ветер (9-14 метров в секунду), местами порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду. Влажность 96%.

По данным крымского Главка МЧС, проезд на дорогах Крыма обеспечен. Дежурит 52 человека и 47 единиц спецтехники; работает 11 человек и 8 единиц техники.

На Грушевском и Ангарском перевалах проезд также обеспечен. В целом там работает 8 человек и 5 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 10, 11 и 12 ноября в Крыму объявлялось штормовое предупреждение.