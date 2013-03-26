Завтра Украину снова засыпет снегом

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 27 марта в южной части, на Закарпатье, Прикарпатье, ночью и в большинстве центральных и восточных областей облачно с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег (в Карпатах, на Закарпатье и в Одесской области - умеренные осадки), на юге местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Температура ночью 7-12° мороза, на севере Левобережья до 16° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Крыму ночью мокрый снег с дождем, местами гололед, днем преимущественно дождь; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.