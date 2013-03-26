В Украину прилетели аисты: из-за снега птицы голодают и мерзнут (фото)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Тернопольской области, милиционеры, кроме оказания помощи пожилым людям в расчистке дворов от снега, в последние дни также взяли на себя подкормку самых больших стай аистов в Тернопольском и Козовском районах. Как отметили правоохранители, в связи с непогодой аисты попали в экстремальные условия и нуждаются в человеческой помощи.

Защитники природы также призывают всех граждан подкармливать аистов, поскольку ослабленные далеким перелетом птицы из-за того, что пруды и реки покрыты льдом, не имеют доступа к еде, кроме того, они страдают от сильного мороза, и существует угроза, что многие из них погибнут.

Сейчас в области ищут волонтеров, которые могли бы присматривать за птицами.

Как сообщили УНИАН в информационно-аналитическом управлении Ивано-Франковской облгосадминистрации, по поручению председателя ОГА Михаила Вышиванюка, работники Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят мониторинг мест скопления перелетных птиц на территории Прикарпатья, и совместно с работниками органов местного самоуправления, Галицкого Национального природного парка, лесных хозяйств принимают меры по оказанию помощи птицам.

В частности, 24 марта к спасателям поступило сообщение от сельского головы Бовшева Галицкого района о том, что на околице села находится почти 40 аистов. Спасатели совместно с работниками Галицкого Национального природного парка поехали в Бовшев и подкормили птиц. Также аистов ежедневно подкармливают местные жители.

Как отметил заместитель директора Галицкого Национального природного парка, руководитель Центра реабилитации диких животных Владимир Бучко, перелетных птиц не нужно лишний раз тревожить, а по возможности нужно подкормить. В случае выявления травм или признаков обмораживания, птиц следует транспортировать в парк, где им окажут квалифицированную помощь.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов Украины осуществляет мониторинг состояния аистов, которые массово возвращаются в Украину, для их спасения в случае необходимости.

Как обычно, во второй половине марта в Украину начали массово возвращаться аисты белые. В настоящее время достаточно много их на западе Украины, в частности в Черновицкой области.

По данным Минэкологии, популяция аиста белого в Украине составляет более 30 тыс. птиц.