Чувство единой семьи: прокуратура подловила сбушника на взятке милиционеру

Об этом УНИАН сообщил представитель прокуратуры Одесской области.

По его словам, к милиционеру в одном из районов Одессы обратился оперативник областного управления СБУ с просьбой передать крупную сумму денег в прокуратуру.

«Милиционер должен был стать посредником в передаче взятки. Цель мзды – переквалификация уголовного дела. Милиционер не захотел в этом участвовать и обратился в прокуратуру с соответствующим заявлением», - рассказал представитель прокуратуры.

Он не смог уточнить сумму взятки, уточнив, что сейчас ведется документирование.

По его данным, в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 370 УК Украины (провокация взятки, совершенная должностным лицом правоохранительных органов). Карается лишением свободы на срок от трех до семи лет).