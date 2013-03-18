Чувство единой семьи: прокуратура подловила сбушника на взятке милиционеру

12:01, 18 марта 2013
Общество
2681

В Одессе задержан сотрудник Службы безопасности Украины, предлагавший взятку милиционеру для работника прокуратуры.

Наручники

Об этом УНИАН сообщил представитель прокуратуры Одесской области.

По его словам, к милиционеру в одном из районов Одессы обратился оперативник областного управления СБУ с просьбой передать крупную сумму денег в прокуратуру.

«Милиционер должен был стать посредником в передаче взятки. Цель мзды – переквалификация уголовного дела. Милиционер не захотел в этом участвовать и обратился в прокуратуру с соответствующим заявлением», - рассказал представитель прокуратуры.

Он не смог уточнить сумму взятки, уточнив, что сейчас ведется документирование.

По его данным, в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 370 УК Украины (провокация взятки, совершенная должностным лицом правоохранительных органов). Карается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter