Лауреатом Притцкеровской премии стал японский архитектор
Лауреатом самой престижной в мире архитектурной премии, Притцкеровской, стал 71-летний японский архитектор Тойо Ито.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
Председатель жюри конкурса Питер Палумбо отметил, что во всех "выдающихся архитектурных творениях"Ито наблюдаются "концептуальные инновации". "Это профессионал с уникальным талантом", - заявил Палумбо.
Ито стал шестым жителем Страны восходящего солнца, удостоенным Притцкеровской премии.
В 1965 году Ито закончил архитектурный факультет Токийского университета, а в 1971 году основал свое архитектурное бюро в Токио Urban Robot ("Урбанистический робот"). Архитектор получил множество международных наград, в том числе золотую медаль Королевского института британских архитекторов в 2006 году.
Ито проектировал практически все виды зданий: жилые дома, библиотеки, театры, магазины, офисные здания, а также парковые комплексы.