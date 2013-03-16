Между Хмельницким и Тернополем не ездят автобусы - трассы заметены снегом

Сегодня с центрального автовокзала Хмельницкого не выехали рейсовые автобусы сообщением с Тернопольской областью.

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону в диспетчерской службе центрального автовокзала, из Тернопольской области также ни один пассажирский автобус не приехал.

“В направлении Тернополя на трассах снежные заносы. Водители автобусов отказываются от перевозок из-за сложных погодных условий”, - объяснили диспетчеры Хмельницкого автовокзала.

По их данным, также сегодня нет автобусного сообщения с некоторыми райцентрами Хмельницкой области: Белогорьем, Полонным, курортом Сатанов Городокского района.

В то же время в нормальном режиме работают автобусные рейсы с соседними областями: Винницкой и Черновицкой.