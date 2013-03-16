В семи областях Украины без света - 319 населенных пунктов

В течение 15 марта и в ночь с 15 на 16 марта в результате неблагоприятных погодных условий - сильные снегопады, метели, усиление скорости ветра – из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в семи областях произошло обесточивание 319 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения, в частности, остаются: в Волынской области 79 населенных пунктов, во Львовской области – 62, в Тернопольской области – 49, в Житомирской области – 46, в Киевской области – 36, в Ривненской области – 35 и в Ивано-Франковской области – 12 населенных пунктов.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.