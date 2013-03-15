Украина может войти в двадцатку крупнейших производителей зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Европейский банк реконструкции и развития продолжат сотрудничество в развитии проектов в украинском агросекторе. ЕБРР продолжит инвестировать в украинский бизнес. Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и директора Департамента агробизнеса ЕБРР Жиля Меттеталя, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи Николай Присяжнюк отметил важность для развития отечественного аграрного сектора тех проектов, которые финансирует ЕБРР в Украине.

«Я доволен тем, что все проекты, которые вы поддерживаете в сельском хозяйстве Украины путем кредитования, являются успешными. И с каждым годом линия сельхозпродуктов, которые производят кредитуемые Банком украинские предприятия, расширяется. Это очень важно», − отметил Николай Присяжнюк.

Также Николай Присяжнюк проинформировал Жиля Меттеталя, что во время визита во Францию и встречи с Министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и лесного хозяйства Франции Стефаном Ле Фолем обсуждался вопрос создания «Зерновой двадцатки» (G20). В эту организацию должны войти крупнейшие мировые производители зерна. По словам Николая Присяжнюка, Украина готовится присоединиться к указанной инициативе.

Жиль Меттеталь выразил поддержку инициативе Министра сельского хозяйства Франции по созданию «Зерновой двадцатки» мировых производителей зерна, важное место в которой может занять Украина. Он также отметил высокий уровень украинских компаний, с которыми сотрудничает ЕБРР.

Он напомнил, что общий объем инвестиций ЕБРР в аграрный бизнес Украины на сегодня уже превышает 1,5 миллиарда долларов.

Что касается дальнейшего сотрудничества, стороны договорились продолжить его в производстве зерновых, птицеводстве и машиностроении. Кроме того, участники встречи обсудили внедрение совместных проектов в сахароварении, агролизинге, а также животноводстве, в частности, молочном.