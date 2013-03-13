Госпрограмма активизации экономики поможет построить мощнейшую ГЭС в Европе - губернатор

Такое мнение выразил глава Черновицкой облгосадминистрации Михаил Папиев, сообщает РБК-Украина.

«Эта программа дает толчок для развития ряда секторов. В ее рамках каждый регион, в зависимости от развития тех или иных отраслей, делает акцент на их развитие. В этой связи Черновицкая область намерена активизировать агропромышленный потенциал», - сказал Папиев.

Он отметил, что в Черновицкой области будут особо развиваться садоводство и производство мяса индейки. «Поскольку Украина дает стабильно высокие урожаи зерновых культур, сейчас нужно акцентировать внимание на переработке и готовой продукции (в первую очередь, животноводстве). В нашей области в рамках программы мы будем ориентироваться на мясо индейки, по производству которого мы лидируем в Украине, а также садоводство. В этом плане у нас очень большие перспективы. Как-то на встрече французские коллеги мне сказали, что если бы наша Днестровская зона выращивала яблоки, то они бы были конкурентоспособными в Европе. Чтобы мы могли выходить с фруктами оптовыми партиями, нам нужно построить соответствующие хранилища. Сейчас в этом направлении ведется активная работа, в прошлом году было введено в эксплуатацию склад на 5 тыс. тонн, в этом году планируется на 10 тыс. тонн», - подчеркнул губернатор.

Также, по его словам, в число приоритетных для региона направлений в рамках госпрограммы войдет развитие электроэнергетики. «Это одна из основных точек развития региона. В частности, нам важно сейчас активизироваться в строительных работах на Днестровской ГЭС. У нас есть все шансы в ближайший год запустить ее второй гидроагрегат, а в конце зимы - начале весны 2015 г. - третий. После сдачи первой очереди Днестровская ГЭС станет мощнейшей в Европе. Это будет точкой прорыва, которая усилит наши экспортные возможности, ведь спрос на электроэнергию большой, и прогнозы показывают, что он только будет увеличиваться», - сказал Папиев.

Кроме того, он убежден, что госпрограмма даст толчок и черновицкому бизнесу, благодаря дешевым длинным кредитам. «Основная проблема в том, что бизнес не имеет длинных кредитных ресурсов. Программа дает ответ на этот вопрос. Когда была предложена компенсация процентной ставки в границах одной-двух ставок рефинансирования НБУ по кредитам на АПК, она показала свою действенность. В этой программе предлагаются необходимые рецепты, в частности, с помощью привлечения кредитов коммерческих банков с последующей компенсацией процентной ставки со стороны государства, привлечения кредитов под госгарантии, а также благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата», - резюмировал глава Черновицкой ОГА.