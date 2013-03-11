В Луганской области около села нашли 258 боеприпасов времен войны
10:04, 11 марта 2013Общество
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В Луганской области выявлено и обезврежено 258 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В Луганской области нашли 258 боеприпасов времен войны / Фото: Сайт Крюковского районного совета
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
В частности, как отмечается в сообщении, 5 марта на расстоянии 200 метров от села Алексеевка Белокуракинского района местный житель нашел 3 артснаряда времен войны, о чем сообщил в спасательную службу. Для обезвреживания взрывоопасных предметов на место происшествия выехала пиротехническая группа.
При обследовании опасной зоны было обнаружено еще 56 боеприпасов. На следующий день найдено еще 146 боеприпасов.
В целом в период с 6 по 8 марта в результате обследования территории площадью 0,6 га выявлено и обезврежено 258 боеприпасов времен войны.
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