Звонок о заминировании двух вокзалов поступил из СИЗО

Об этом УНИАН сообщили в Секторе связей с общественностью УМВД Украины на Юго-западной железной дороге.

Как отметили в ССО, установлено, что звонок поступил из камеры Житомирского следственного изолятора. "Звонил по телефону 36-летней мужчина, которого осудили за совершение разбойного нападения к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание в Бердичевской исправительной колонии желания у него не было. Надеясь, что следовать к месту отбывания наказания придется железнодорожным транспортом, осужденный для надежности заминировал сразу два железнодорожных вокзала: Житомира и Бердичева. Когда же «минера» все-таки доставили в исправительную колонию, он сознался в совершенном преступлении", - отметили в милиции.

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Осужденный будет отвечать перед судом и за это преступление - по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Как сообщал УНИАН, в Житомире и Бердичеве сегодня после анонимного сообщения о заминировании железнодорожных вокзалов, эвакуировали почти 600 человек, однако взрывчатку не нашли.