Милиция ищет шутника, который «заминировал» сразу два вокзала

Как сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, милиция совместно с представителями других компетентных правоохранительных структур провела тщательное обследование и комплекс взрывотехнических работ в помещениях железнодорожных вокзалов и на прилегающих территориях, где, согласно сообщению, могла находиться взрывчатка.

По ее словам, информация о возможном выявлении опасных предметов не подтвердилась.

А.Ващенко напомнила, что около 9 часов на телефонную линию «102» поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожных вокзалов в Житомире и Бердичеве, туда сразу же выехали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД и представители других компетентных служб правоохранительных структур.

По словам руководителя отдела, во время проведения мероприятий с железнодорожных вокзалов было эвакуировано около 600 человек, а также была обеспечена охрана помещений и общественного порядка на прилегающих к ним территориях.

В настоящее время работа обоих железнодорожных вокзалов возобновлена. Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности анонимного автора ложного сообщения. В соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), ему угрожает лишение свободы от двух до шести лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, около 9 часов правоохранителям поступило анонимное сообщение о заминировании двух вокзалов: в Житомире и Бердичеве.