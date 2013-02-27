Минюст: Две трети наследства в Украине не оформлено завещаниями

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, об этом свидетельствуют ежегодные статистические отчеты о работе государственных и частных нотариусов. Так, в 2012 году нотариусами было выдано более 903 тыс. свидетельств о праве на наследство. При этом лишь 279,5 тыс. свидетельств было выдано по завещаниям, остальные более 623 тыс. свидетельств были выданы по закону.

Похожая статистика фиксировалась и в предыдущие годы. Например, в 2011 году по завещаниям наследство оформлялось в более 250 тыс. случаев, по закону – в более 563 тыс. случаев.

При этом практически не пользуются популярностью у украинцев такие формы завещаний, как завещание супругов. Например, в 2012 году был заключен лишь 191 такой договор. Почти 10 тыс. Человек были вынуждены обратиться к нотариусу для получения права собственности на долю в общем имуществе супругов после смерти одного из супругов.

Как известно, завещание супругов составляется относительно имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности. В случае составления совместного завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который его пережил.

Не пользуется популярностью у украинцев еще одно новшество Гражданского кодекса - секретное завещание. Например, в 2012 году было заключено 45 таких завещаний, в 2011 году – 23, отмечают в Минюсте.

Смысл секретного завещания заключается в том, что до смерти завещателя никто не знает, какова его воля. Секретное завещание открывается нотариусом только после смерти завещателя в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей.

Практически не реализуется украинцами такое право, как назначение исполнителя завещания. Например, в 2012 году было назначено 5 исполнителей завещания, в 2011 – 21 исполнитель завещания.

Как известно, исполнитель завещания – это физическое или юридическое лицо, которое следит за соблюдением распоряжений, которые содержатся в завещании, и выступает гарантом осуществления воли наследодателей, например, в случае, если наследник своевременно не узнал об открытии наследства. Кроме того, исполнитель завещания до появления наследника выполняет действия по охране наследства.

При этом, как свидетельствуют ежегодные статистические отчеты о работе нотариусов, украинцы не часто прибегают и к перераспределению очередности получения права на наследование или изменению долей в наследстве.

Например, в течение 2012 года 53 человека обращались к нотариусу с целью изменения очередности получения прав на наследование. 383 человека – с целью изменения долей в наследстве. Фактически, количество таких случаев в совокупности составляет менее 0,5% количества завещаний, которые заверяются ежегодно.