Минюст: независимые судэксперты слишком независимы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, законопроектом предусматривается введение обязательной стажировки раз в три года для всех судебных экспертов, которые не являются работниками специализированных учреждений, независимо от наличия у них научных степеней.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, действующий Закон «О судебной экспертизе» фактически устанавливает привилегию в прохождении стажировки и подтверждении уровня своих профессиональных знаний для специалистов, которые не являются работниками государственных специализированных учреждений, но при этом имеют научную степень.

По мнению экспертов Министерства юстиции, такая правовая норма создает необоснованные привилегии в отношении части специалистов, которые получили квалификацию судебного эксперта и осуществляют экспертную деятельность. По мнению специалистов Минюста, периодическое подтверждение уровня профессиональных знаний для судэкспертов, которые не являются работниками специализированных учреждений, - это необходимость, которая не зависит от наличия научных степеней. Кроме того, такая норма противоречит Закону «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», устанавливая необоснованные привилегии для части специалистов, которые осуществляют независимую экспертную деятельность.

В связи с этим, проектом закона предлагается установить для специалистов, которые не являются работниками государственных специализированных учреждений и получили квалификацию судебного эксперта, независимо от наличия научной степени, общее требование - один раз в три года проходить стажировку в государственных специализированных учреждениях Министерства юстиции Украины в соответствии со специальностью и подтверждать уровень своих профессиональных знаний.

В ближайшее время законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.