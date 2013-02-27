Украина обновит парк трамваев и троллейбусов отечественными машинами

Об этом на расширенном заседаниина расширенном заседании Правительства с участием Президента Украины Виктора Януковича заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Вице-премьер анонсировал модернизацию железнодорожной отрасли, в частности, обновление подвижного состава "Укрзализныци", увеличение скорости движения поездов, увеличение логистического и транзитного потенциала Украины.

Кроме того, Вилкул рассказал о модернизации аэропортов в трех городах Украины - Одессе, Днепропетровске, Симферополе, Луганске и Киеве (Жуляны).

Изменения коснутся и общественного транспорта.

"Парк трамваев и троллейбусов обновится на 80% за счет украинского производителя... Также произойдет переход от маршрутных такси к качественным перевозкам, - отметил Вилкул. - Будут задействованы энергозберегающие технологии с экономией до 40% электроэнергии и учтены все условия для перевозки граждан с ограниченными возможностями".

По его словам, в программу развития также заложен ремонт дорожного покрытия, строительство моста через Днепр в Запорожье.

"Программой активизации развития экономики предусмотрено проведение Евробаскета-2015, что позволяет улучшить инфраструктуру городов, принимающих чемпионат.

Кроме того, Вилкул рассказал о планах строительства трех ледовых арен в рамках реализации программы "Хоккей. Украина". В ходе которых планируется увеличить использовать украинских строительных материалов до 80%.