В Одесской области уже неделю ищут пропавшего без вести предпринимателя

Также разыскивается его автомобиль – красный ВАЗ 21093 госномер 154-29 ОЕ.

Беспорядок в доме и исчезновение некоторых ценных вещей (телевизора, ноутбука, мобильных телефонов, охотничьего ружья и т. д.) предпринимателя позволили правоохранителям предположить, что произошло ограбление. «Не исключается похищение и убийство», - сказали в райотделе.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2012 года группа бандитов ворвалась с целью грабежа в частный дом главы фермерского хозяйства «Новосельское» Ренийского района «Одесской области. Его избили стальными прутьями и пытали утюгом. От полученных травм он скончался. Из дома фермера грабители унесли деньги, ценные вещи и два охотничьих ружья.

Аналогичное преступление произошло 1 сентября – напали на семью фермера Любашевского района Одесской области. Главу семьи вместе с женой привязали к кровати и также несколько часов избивали, требуя отдать материальные ценности. Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы. Преступники, совершившие разбойный налет, не задержаны.