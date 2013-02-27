Милиция ищет, кто перекрыл газ
06:33, 27 февраля 2013Общество
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В Черкасской области правоохранительные органы разыскивают злоумышленника, который перекрыл газ селу Васильков в Шполянском районе.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, в ночь на 26 февраля злоумышленник перекрыл вентиль на газопроводе среднего давления диаметром 159 мм, через который поставляется газ в село.
В результате этих действий более 100 домов остались без газа.
Правоохранительные органы пытаются установить личность перекрывшего вентиль газоснабжения.
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