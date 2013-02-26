Украина лидирует в СНГ по использованию стволовых клеток

Как сообщили участники пресс-конференции в УНИАН - украинские ученые - биотехнологи – Украина стала первой страной в СНГ, где методы лечения стволовыми клетками получили государственную регистрацию, в 2012 году Министерство здравоохранения официально утвердило методики лечения стволовыми клетками таких тяжелых заболеваний как панктреонекроз, критическая ишемия конечностей, а также травм и ожогов.

Директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Руслан Салютин подчеркнул, что Украина имеет полное право заявить о перспективности клинического использования клеточно-тканевых трансплантатов, причем это позволяет существующая национальная нормативно-правовая база.

«На сегодня из всех стран бывшего СССР именно в Украине существует полноценная нормативно-правовая база, которая позволяет проводить клинические испытания со стволовыми клетками. На основе законодательной базы и соответствующих разрешительных документов в 2008 году началась первая фаза клинических испытаний, которые проводились в известных научно-медицинских центрах – Институте восстановительной и неотложной хирургии им.Гусака, институте им.Шалимова, Национальной академии последипломного образования им.Шупика. Целая серия клинических испытаний не могла бы быть возможной без участия института клеточных технологий», - отметил Р.Салютин.

По словам директора Института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака Владислава Гриня, идея использования стволовых клеток для лечения ожогов и их последствий, в медучреждении, которое он возглавляет, возникла 15 лет назад.

«Тогда на Донбассе было большое количество аварий на шахтах, других промышленных предприятиях, когда в наш ожоговый центр поступало много пострадавших с критическими ожогами. Их нечем было закрывать. Тогда и возникла идея использовать новейшие биотехнологии и выращивать из них некое подобие кожи. В 2003 году у нас открылась лаборатория клеточно-тканевого культивирования, уникальная до сих пор. Сейчас у нас уже сотни пролеченных обожженных пациентов, сотни спасенных жизней. Но мы убедились, что возможности этой лаборатории распространяются далеко за пределы ожогов. Поэтому мы стали применять биотехнологии у больных с тяжелой травмой, несрастающимися переломами, ложными суставами, потом в кардиологии, неврологии, при болезнях ЖКТ, циррозах печени», - сообщил В.Гринь.

В свою очередь доктор медицинских наук, директор международного центра биотехнологий «Биостем» Андрей Попандопуло подчеркнул, что лечение стволовыми клетками не является панацеей.

«Во всем мире это специфический вид лечения. Украине на пути своего развития удалось избежать множества ошибок и острых углов. На сегодня в нашей стране - одна из самых серьезно проработанных юридических баз в сфере использования биотехнологий, и в частности клеточной терапии. Сегодня клеточная терапия – далеко не панацея. Как любой вид лечения, она должна использоваться тогда, когда она на самом деле нужна и когда можно. Она имеет свои и показания, и противопоказания», - отметил А.Попандопуло.