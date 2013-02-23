Богатырева: Медреформе критически не хватает активных сторонников

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева в ходе горячей линии в редакции газеты «КП в Украине» отвечала на вопросы читателей. В частности, глава Минздрава рассказала, что получат пациенты и медики в результате реформы здравоохранения, проводимой в стране.

«Пациент в результате ее успешного внедрения будет четко понимать, что государство гарантирует ему базовый набор медицинских услуг, которые он может получить бесплатно и на высоком уровне в государственных медучреждениях. А также знать, что ему непременно окажут квалифицированную бесплатную помощь в экстренных ситуациях», - заверила глава Минздрава.

«С другой стороны, - отметила она, - одна из главных задач реформы – возродить престиж и репутацию медицинской профессии, обеспечив медику достойную оплату труда, социальную защищенность, возможность профессионального развития».

На вопрос о времени, необходимом для достижения поставленных целей, Раиса Богатырева ответила, что «даже самые эффективные реформы медицинской сферы отражаются на показателях здоровья людей не раньше, чем через пять лет после их начала».

В то же время, министр отметила, что ощутимые результаты реформа приносит уже сегодня: «Так, например, там, где заработали новые, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные кадрами амбулатории, на 17% увеличилось количество обращений с профилактической целью, на 15% уменьшилось число вызовов «скорой помощи», снизился уровень госпитализации. Приносит свои первые положительные результаты и Национальный проект «Новая жизнь», который осуществляется под патронатом главы государства: заметно снизилась смертность детей до одного года, почти в два раза сократилась смертность матерей».

Однако добавила Раиса Богатырева,без поддержки медиков, экспертов в сфере здравоохранения, медицинских администраторов, фармацевтов качественных преобразований ожидать сложно:«Если реформа нужна только Президенту и профильному министру – она вряд ли быстро принесет плоды».

«Государство, реализуя сегодня медицинскую реформу, фактически совершает капитальный ремонт жилого дома, в каждой квартире которого – семьи, дети, пожилые люди, инвалиды, молодежь и так далее. Невозможно по мановению волшебной палочки в раз остановить болезни в Украине на год-два, чтобы за это время комфортно осуществить все преобразования. Но иного пути нет и без изменений системы не обойтись. Необходимость безотлагательной «реконструкции» отечественной системы здравоохранения, согласно социологическим опросам, признают 70% украинских граждан», - заявила министр.

Богатырева отметила, что медреформе критически не хватает активных сторонников: «В свою очередь, чем больше мы будем иметь сторонников проводимой модернизации, тем быстрее пойдут изменения. Вот почему для нас очень важно путем привлечения общественности, медицинских организаций, самих медиков и вас, журналистов, объяснять суть проводимых преобразований».