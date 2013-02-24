В понедельник в Украине - до 13° мороза
13:53, 24 февраля 2013Общество
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Завтра в Украине - без осадков, только в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.
В Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла
На дорогах северной половины страны гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья местами до 13° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в южной части и в западных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.
В Киеве и области в понедельник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.
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