В понедельник в Украине - до 13° мороза

На дорогах северной половины страны гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья местами до 13° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в южной части и в западных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; в Крыму и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и области в понедельник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.