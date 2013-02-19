Прокуратура исключила теракт из версий авиакатастрофы в Донецке

Прокуратура Донецкой области заявляет, что в расследовании факта авиакатастрофы самолета АН-24, совершавшего 13 февраля чартерный рейс из Одессы в Донецк, версия теракта исключена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 ч. 3 УК Украины, по факту аварии воздушного судна АН-24 РВ авиакомпании "Южные авиалинии", были проведены следственные действия, направленные на отработку версии относительно аварии самолета в результате совершения диверсии или террористического акта.

Материалами досудебного расследования, собранными следователями СО УСБУ в Донецкой области, которые включены в состав следственной группы, объективных данных о причине аварии самолета АН-24 РВ в результате совершения диверсии или террористического акта не установлено.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета по предварительным данным находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 31 человек обратился за помощью к медикам, из них 9 - находились на стационарном лечении в больнице.