Янукович поручил правительству отреставрировать Скальный монастырь

Как отмечается в тексте соответствующего указа, размещенного на официальном сайте главы государства, такое поручение Президент дал по случаю 1000-летия основания монастыря и с целью содействия сохранению этого памятника.

Согласно документу, Кабинету министров Украины совместно с Винницкой областной государственной администрацией поручено безотлагательно проработать вопрос о принятии мер, направленных на сохранение, реставрацию и реабилитацию Скального монастыря, в частности укрепление склонов, на которых находится этот памятник археологии, а также строительстве соответствующего защитного сооружения.

Кроме того, В.Янукович поручил Министерству культуры Украины совместно с Винницкой облгосадминистрацией организовать и провести торжественные мероприятия по случаю 1000-летия Скального монастыря.

Государственному комитету телевидения и радиовещания поручено обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 1000-летию Скального монастыря.