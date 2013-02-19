Эксперты: Партнерство государства и бизнеса поможет подготовке к Евробаскету-2015

Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказал главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.

«Не обошлось здесь и без правительственной поддержки, потому что без политической воли здесь тоже никуда не денешься: если не получить гарантий от руководства, то, разумеется, ничего не произойдет», - подчеркнул эксперт.

Проведение подобного масштабного чемпионата в стране, которым является Евробаскет-2015, – это реальный шанс привлечь инвестиции, уверена главный редактор издания «Дело» Екатерина Венжик: «Тот, кто не успел достроиться под Евро, достроится под Евробаскет. Те, кто рассматривал Украину (в качестве объекта инвестиций) на 2012-й год, но по каким-то причинам не успел, не захотел, не рискнул зайти – возможно, зайдет под 2015-й».

Между тем, Екатерина Венжик возлагает надежды на оглашенный правительством проект государственно-частного партнерства, согласно которому частные инвесторы на строительство инфраструктурных проектов чемпионата Евробаскет-2015 смогут взять инвестиционные кредиты, проценты по которым будет выплачивать государство.

«Эта инициатива – однозначно позитивная и необходимая. Во многих странах мира это работает успешно. У нас пока, к сожалению, я не знаю успешных примеров. Наше государство пока избирательно относится к подобным проектам. В принципе, это правильно: ведь государство будет платить по кредитам. Действительно, очень интересно было бы увидеть первые полноценные реализованные проекты государственно-частного партнерства. Потому что у нас есть хороший документ, правильная и нужная инициатива. Возможно, крупное событие, которое призвано привлекать инвесторов, заставит этот документ заработать. Возможно, в случае с Евробаскетом, это, наконец, получится», - заявила Екатерина Венжик в комментарии Институту Горшенина.

Экс-министр транспорта и связи, бывший глава Национального оргкомитета по проведению в Украине Евро-2012 Евгений Червоненко также считает, что чемпионат Евробаскет-2015 может стать привлекательным инвестиционным проектом.

«Есть шанс, что все-таки частные инвесторы построят в Украине многофункциональные арены, которые можно использовать не только для баскетбола, но и для хоккея, и легкой атлетики. Это шаг вперед. Если инвесторы вкладываются в страну, значит, рано или поздно, правила игры будут налажены. Судя по тому, что из семи арен, принимающих Евробаскет, шесть точно будут частные, я уверен, что Украина примет чемпионат достойно», - подытожил эксперт.

Напомним, что ранее вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил, что чемпионат Евробаскет-2015 станет мощным импульсом экономического роста страны. «Польза для государства очевидна – начиная от создания не менее 100 тыс. рабочих мест при подготовке и минимум 10 тыс. рабочих мест после окончания чемпионата для обеспечения работы построенной спортивной инфраструктуры, и заканчивая мультифункциональными комплексами, которые могут использоваться для спортивных мероприятий, концертов и выставок – это практически создание нового кластера экономики», - сказал Александр Вилкул.