Эксперты дали оценку новому проекту правительства по работе с инвестиционными кредитами

Так он прокомментировал инициированный украинским правительством проект государственно-частного партнерства, согласно которому частные инвесторы для строительства инфраструктурных проектов Евробаскета-2015 смогут взять инвестиционные кредиты, проценты по которым будет выплачивать государство.

«Если мы говорим о том, что нужно построить инфраструктуру – взлетно-посадочные полосы, спортивную инфраструктуру, но при этом денег в бюджете нет, то такая схема: банк привлекает депозиты, за счет этих депозитов дает кредит частным инвесторам на постройку инфраструктуры, а государство возмещает банку проценты – вполне работоспособна. По идее, в этой схеме может поучаствовать и Национальный банк – поддержать ликвидностью в какой-то момент», – считает эксперт.

В свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко отмечает, что ближайшее время – это время экономии госбюджета. «В этом году необходимо экономить, и правительство четко заявляет о необходимости экономии средств и снижения дефицита госбюджета, поэтому найти даже дополнительные несколько миллиардов гривен будет достаточно тяжело. Но не невозможно», – отметил эксперт.

Что касается возможности государственно-частного партнерства, то это схема, которая может сработать в украинской экономике, уверен О.Устенко.

«Это хорошо, что правительство хочет привлечь инвестиции к инфраструктурным проектам. Это и рабочие места, это и дополнительный стимул для экономики. Когда правительство работает в рамках указанных ограничений, когда найти любые средства для финансирования невероятно сложно, государственно-частное партнерство кажется неплохим выходом из ситуации», – говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

«Такие мероприятия как Евробаскет надо проводить в нашей стране, поскольку они генерируют интерес к нашему государству и мобилизуют людей внутри страны», – заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. В то же время, выиграет ли государство Украина от проведения турнира в финансово-экономическом плане – будет зависеть от того, насколько мы сумеем создать условия, чтобы сюда приходили инвестиции, отметила эксперт. «Это не точечная работа. Она должна быть системная и продолжительная», – подчеркнула Анна Деревянко.

В свою очередь, презентуя Концепцию развития национальной спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата Евробаскет-2015, Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил, что акцент при подготовке чемпионата будет ставиться именно на государственно-частном партнерстве.

«Общая сумма частных инвестиций составит более 4 млрд грн. Инвесторы берут на себя полностью финансирование создания мультифункциональных арен и строительство терминальных комплексов в аэропортах Днепропетровска и Одессы. Схема следующая: 25% стоимости проекта частные инвесторы оплачивают собственными средствами, а остальные 75% берут кредит в банке», – отметил Александр Вилкул.