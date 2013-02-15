Милиция: Во время аварии в кабине Ан-24 были только 4 члена экипажа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

«По предварительным показаниям допрошенных, в кабине самолета находились только четыре члена экипажа», - сказал он.

Заместитель генпрокурора Виктор Войцишен, который присутствовал на пресс-конференции, уточнил, что 34-летний командир корабля Ан-24 налетал более 4 тысячи часов, управляет самолетом Ан-24 с 2010 года и уже в качестве командира корабля налетал 1250 часов. Кроме того, В.Войцишен добавил, что командир корабля имел практику полета по маршруту Одесса-Донецк.

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По словам В.Фаринника, пока правоохранители не производили допрос диспетчеров аэропорта, и это предстоит сделать следователям сегодня.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 человек обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

Следственная группа, которая работает над изучением причин данной авиакатастрофы, рассматривает среди версий: неправильные действия пилотов, неправильные действия служб аэропорта, техническое состояние самолета и наземных служб, неблагоприятные метеорологические условия и террористический акт.