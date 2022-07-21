Подавляющее большинство столичных школ готовы к работе в режиме офлайн, заявили в ведомстве.

75% киевских школ готовы к работе в режиме офлайн.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В сообщении сказано, что в Украине продолжаются проверки учебных заведений на предмет создания безопасных условий для школьников и работников в новом учебном году.

"По состоянию на 21 июля 2022 года, 75% школ города Киев готовы к работе в режиме офлайн. В учебных заведениях обустроят укрытия, а территорию вокруг проверят саперы. Также специалисты подготовят запасы воды, медикаментов", - отмечают в Минобразования.

Также в министерстве сообщили, что в начале учебного года во всех учебных заведениях Киева будут проведены специальные тренировки с детьми и учителями относительно действий во время воздушной тревоги.

Новый учебный год в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

Сегодня, 21 июля, министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в эфире информационного телемарафона, что школы начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованного укрытия для пребывания там детей во время воздушных тревог. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным устройством, светом и туалетом.