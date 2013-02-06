Экс-жена Власенко подозревает его в желании присвоить оффшорные деньги Тимошенко

Об этом УНИАН сегодня заявила сама Наталья Окунская.

«Мне известно о том, что Сергей Власенко долгие годы управляет оффшорными компаниями Юлии Тимошенко, на которых сосредоточены ее деньги. Эти компании «Starfox Ven», «Fidfun Consulting Limited», «Classpoint», «San Max Enterprises», «Joy Smart» и другие зарегистрированы в Панаме, Латвии, Новой Зеландии, на Британских Виргинских островах. Речь идет об очень крупных суммах», - заявила Окунская и добавила, что не раскрывала этой информации раньше, так как пыталась разделять личную жизнь и политическую карьеру бывшего мужа.

«Я считала, что наши личные проблемы и политика – это разные вещи. Поэтому я умалчивала об этих и о других фактах, которые известны мне уже длительное время. Но после того, как в дом, половина которого принадлежит мне по решению суда, начали врываться народные депутаты из ближайшего окружения Юлии Тимошенко, у меня сложилось впечатление, что Юлия Владимировна дала добро на действия против меня и моих детей. Я думаю, что депутаты Пашинский и Бондарев не стали бы позорить себя на всю страну, сражаясь с женщиной перед телекамерами, без разрешения на это Тимошенко», - сказала Окунская.

Экс-супруга депутата посоветовала заключенному экс-премьеру осторожно относиться к Власенко и подыскать себе другого защитника по новым уголовным делам.

«Я с уважением отношусь к Юлии Владимировне, и если бы у меня была такая возможность, я бы посоветовала ей максимально отстранить Сергея Власенко от ее защиты, а также от управления активами. Я знаю, каким обольстительным может быть Сергей, но, в отличие от Юлии Владимировны, я видела и истинную сущность этого человека. Я уверена, что Власенко заинтересован в том, чтобы Тимошенко получила пожизненный срок, в результате чего для Сергея откроется неограниченный доступ к ее активам. Да, это подло, но такой он, к сожалению, человек», - резюмировала Окунская.

Как известно, бывшей жене Власенко Наталье Окунской в сопровождении журналистов удалось проникнуть в дом Сергея Власенко, половина которого по решению суда принадлежит ей. Воспрепятствовать ей попытался народный депутат, заместителя главы фракции «Батькивщина» Сергей Пашинский, который заявил, что арендует этот дом у Власенко.