Банки и платежные системы стараются не показывать реальные убытки от мошенников

8,3 млн из них возвращены владельцам после мер, предпринятых сотрудниками Министерства внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины Максим Литвинов на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в 2012 году в стране было зафиксировано 139 фактов мошенничества с электронными счетами на общую сумму 116 млн грн. Жертвами кибермошенников в прошлом году стали 57 банков.

Член правления Нацбанка Наталья Синявская сообщила на пресс-конференции, что общее количество мошеннических операций с платежными картами в 2012 году увеличилось к предыдущему году на 47%, а сумма убытков от этих операций увеличилась за прошлый год на 20%.

При этом, по ее словам, в общенациональном объеме операций с платежными картами убытки от мошеннических операций составляют лишь 0,002%.

«Хотя это и немного, но не секрет, что банки и платежные системы стараются не показывать реальные убытки с целью сохранить доверие клиентов… Мы видим тенденцию к росту этих убытков", - отметила Н.Синявская.

По состоянию на 1 января 2013 года украинские банки предоставляли услуги с использованием систем дистанционного обслуживания для 11 млн частных клиентов.

В ходе пресс-конференции руководители Национальной ассоциации банков Украины и представители МВД подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу взаимодействия в предотвращении фактов мошенничества с электронными платежными системами.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля глава Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр Карпов на пресс-конференции на тему «Результаты борьбы с киберпреступностью в Украине» сообщил, что в Украине количество проблемных операций, осуществляемых с банковскими платежными карточками, на 40-45% меньше, чем в Европе.

«Средний показатель по Европе составляет 0,06%-0,08%, достигая в некоторых странах 0,15%. В Украине в среднем на 40%-45% меньше проблемных операций», – отметил он.