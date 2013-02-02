Эксперт: В Европе с банковских карточек воруют гораздо больше, чем у нас

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Александр Карпов на пресс-конференции на тему «Результаты борьбы с киберпреступностью в Украине».

«Средний показатель по Европе составляет 0,06%-0,08%, достигая в некоторых странах 0,15%. В Украине в среднем на 40-45% меньше проблемных операций», – отметил он.

По словам А.Карпова, в 2011-2012 годах количество подобных преступлений в Украине достигало 0,045% всех операций с платежными карточками.

Руководитель Межбанковского форума безопасности расчетных операций с платежными карточками Алеся Данильченко сообщила, что в Украине количество обнаруженных мошеннических приборов на банкоматах составляет 1,5 на 10 тыс. банкоматов, в то время как в Европе один прибор приходится на каждые 500 банкоматов.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию компании «Лаборатория Касперского», на сегодняшний день 55% украинских интернет-пользователей совершают покупки онлайн. Около 39% опрошенных ежедневно работают с банковским счетом на ПК, а 29% и 17% соответственно совершают платежи через планшеты и смартфоны. Растущая популярность систем онлайн-банкинга побуждает кибермошенников придумывать все новые и новые способы снятия денег с электронных счетов пользователей. Это означает, что в будущем появится еще больше вредоносных программ для кражи финансовой информации.