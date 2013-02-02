ГАИ советует не ехать в Закарпатье через Латирский перевал

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в связи с большим количеством мокрого снега и метелями с целью обеспечения безопасности дорожного движения управлением ГАИ Закарпатской области введено регулирование в ручном режиме проезда большегрузных транспортных средств на 702 – 717 километрах дороги «Киев – Чоп» (Латирский перевал).

Для обеспечения беспрепятственного проезда на указанном участке задействовано 10 единиц дорожной техники и 14 работников Госавтоинспекции.

ГАИ рекомендует водителям большегрузного транспорта, во избежание создания заторов по возможности воздержаться от поездок в этом направлении и переждать непогоду в пунктах придорожного сервиса или на специальных площадках для отстоя транспорта.