Завтра в Украине - снег, дождь и +6°С

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 февраля будет облачно, мокрый снег и дождь, на Закарпатье и Прикарпатье сильные осадки, днем в Карпатах и Закарпатье очень сильные; в южной части, а ночью и в восточных областях без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица. В южной части, центральных, восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, местами, кроме западных и северных областей, порывы 15-20 м/с, в Крыму днем местами 25 м/с.

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Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла (на западе около 0°), в южных областях 5-10° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области завтра облачно. Мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В столице будет падать мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.