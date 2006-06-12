В Сумской области выявлен птичий грипп

Птичий грипп выявлен в селе Пески Сумской области. Об этом сообщает 5-й канал, ссылаясь на пресс-службу Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В селе планируют уничтожить всю домашнюю птицу, это несколько тысяч голов. В МЧС заверяют, что угрозы заболеть высокопатогенным штаммом H5N1 у людей нет.

По словам пресс-секретаря МЧС Игоря КРОЛЯ, птичий грипп выявлен только в одном селе.

“Принято решение, что будет изъята и уничтожена вся птица в этом селе. Оперативный штаб планирует завершить ликвидацию чрезвычайной ситуации на протяжении 1-2 суток. Никакой угрозы для здоровья людей нет. В каждый крестьянский двор розданы координационным советом специальные разъяснительные листовки. Каждый двор обошли спасатели МЧС вместе со специалистами, медиками”, - рассказал И.КРОЛЬ.