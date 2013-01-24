Попов просит Януковича уволить глав трех районов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

А.Попов напомнил, что 21 января в Киеве сложились непростые погодные условия - шел дождь, после чего усилился мороз, в результате чего город превратился в “сплошной каток”. Было срочно дано поручение председателям районов как можно быстрее отреагировать на ситуацию и ликвидировать последствия ненастья.

22 января состоялось совещание в КГГА относительно выполненной работы. “Вечером мы подвели итоги работы и указали на те недостатки, которые были практически в каждом районе, предупредили о персональной ответственности председателей РГА. Вчера по анализу работы наших инспекторов, информации, которую получает наш Колл-центр, информации от наших лечебных учреждений - травмпунктов, мы сделали выводы о том, что самая худшая ситуация по реагированию на погодные условия в Киеве была и остается в Голосеевском, Святошинском и Подольском районах. Поэтому я сегодня подписал представление об освобождении от должностей руководителей районных государственных администраций, и их функции будут исполнять первые заместители. В ближайшее время, я убежден, будет указ Президента, который юридически закрепит такое решение”, - сказал А.Попов.

По словам первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака, уже на утро 23 января ситуация в указанных районах изменилась кардинально. “В частности, еще 22-го числа я объехал Подольский район. 80% уже было там засыпано песком. По Голосеевскому ситуация самая худшая. Этот район у нас никогда раньше не проходил по недостаткам, но в этот раз не сработали...”, - отметил он.

Относительно того, когда районы получат новых руководителей вместо освобожденных, а также когда состоится смена начальников ЖЭКов, где также есть увольнения из-за плохой работы по ликвидации последствий ненастья, А.Мазурчак сообщил: “И в районах, и в ЖЭКах, я думаю, вопрос с новыми руководителями будет решаться очень быстро. На протяжении недели-двух вопрос будет решен. По председателям районов мы ожидаем указа Президента, по ЖЭКам замена будет сделана очень быстро”.

Справка УНИАН. Должность председателя Голосеевской РГА занимает Александр Незнал, Подольской - Петр Матвиенко, Святошинской - Сергей Рюмшин.

Всего в Киеве 10 районных государственных администраций.