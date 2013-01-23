Исполнилось 84 года Патриарху Филарету

Как сообщает пресс-центр Киевской патриархии, по этому случаю во Владимирском кафедральном соборе состоялась Патриаршая Божественная Литургия, после завершения которой был отслужен благодарственный молебен.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 г. в селе Благодатном Амвросиевского района Донецкой области в семье рабочего. В 1946 г., по окончании средней школы, поступил в Одесскую духовную семинарию, которую окончил с отличием и в том же году поступил в Московскую духовную академию. Учась на II курсе, 1 января 1950 г. принял монашеский постриг с именем Филарет.

15 января 1950 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием был рукоположен в сан иеродиакона, а 18 июня 1951 г. – в сан иеромонаха.

В 1952 г. окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

В 1957 г. переведен на должность инспектора Киевской духовной семинарии, а 12 июля 1958 г. - возведен в сан архимандрита и назначен ректором Киевской духовной семинарии.

В 1960 г. архимандрит Филарет был назначен управляющим делами Украинского Экзархата и настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в г. Киеве, а с июня 1961 г. по январь 1962 г. он был настоятелем двора Русской Православной Церкви при Александрийском Патриархате в городе Александрия (ОАР).

12 января 1962 г. решением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода архимандрит Филарет был избран епископом Лугским, викарием Ленинградской епархии, с поручением руководить Рижской епархией.

После образования епархии Русской православной церкви на территории Австрии в октябре 1962 г. назначен епископом Венским и Австрийским.

12 декабря 1964 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московской духовной академии и семинарии.

14 мая 1966 г. возведен в сан архиепископа и назначен Экзархом Украины, архиепископом Киевским и Галицким, постоянным членом Священного Синода.

25 февраля в 1968 г. возведен в сан митрополита.

В 70-80-е годы митрополит Филарет вел активную церковную общественную деятельность.

После принятия Верховной Радой Украины 24 августа 1991 г. решения о провозглашении Украины независимым государством, по инициативе митрополита Филарета 1-3 ноября 1991 г. состоялся Всеукраинский Поместный Собор УПЦ, который единогласно принял решение о полной канонической независимости, то есть автокефалии Украинской православной церкви. Собор обратился к Патриарху Алексию II и епископату Русской Православной Церкви с этим решением, но Архиерейский Собор РПЦ 1-2 апреля 1992 г. отказал предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

26 июня 1992 г. в Харькове был созван собор, который избрал еще одного митрополита Киевского. Им стал митрополит Владимир (Сабодан).

25 июня 1992 г. состоялся Всеукраинский Поместный Собор, на котором провозглашено объединение части Украинской православной церкви и Украинской автокефальной православной церкви в единую Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

В октябре 1995 года на Всеукраинском Поместном Соборе митрополит Филарет был избран Патриархом Киевским и всей Руси-Украины.

За церковные заслуги Патриарх Филарет награжден орденами Русской православной церкви, Александрийского, Антиохского, Иерусалимского, Болгарского и Грузинского, Польского, Чехословацкого Патриархатов и Церквей. Награжден Орденом Ярослава Мудрого всех пяти степеней, а также Орденом Свободы.