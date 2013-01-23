На Житомирщине фермеры отхватили из госбюджета свыше 300 тысяч гривен

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, в начале этой недели прокуратура начала уголовное производство в отношении нескольких должностных лиц одного из фермерских хозяйств области по ч.5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.

Установлено, что Аграрный фонд Украины заключил форвардные контракты с фермерским хозяйством Брусиловского района Житомирской области на закупку за бюджетные средства зерна будущего урожая.

Однако должностные лица фермерского хозяйства не выполнили взятых на себя обязательств и не поставили в установленные сроки зерно. Зато полученные авансом от Аграрного фонда средства в сумме 326 тыс грн они присвоили, причинив государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

По данному факту прокуратурой Брусиловского района производится досудебное расследование.

Кроме этого, в интересах Аграрного фонда Украины прокуратурой области подан иск о возмещении причиненного государству ущерба.