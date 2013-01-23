На Днепропетровщине поймали банду, на счету которой более 20 преступлений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД в области, генерал-лейтенант милиции Виктор Бабенко.

По его словам, в состав группы входили трое неработающих мужчин в возрасте 28, 30 и 34 лет. Двое из них - жители Днепропетровска. Третий – организатор - ранее судимый, разыскиваемый за совершение ранее совершенных преступлений (грабежей) с 2011 года, скрывался в Киевской области. Он был задержан в г. Бровары.

В.Бабенко отметил, что данная преступная группа причастна к совершению двух разбойных нападений на автозаправочные станции 23 и 24 декабря 2012 г. в Днепропетровске.

В первом случае злоумышленники подъехали на автомобиле ВАЗ на АЗС и, надев вязаные шапки с прорезами для глаз, молотком разбили окно, проникли в помещение, где выстрелили резиновой пулей в кассира и завладели суммой 2300 грн.

Во втором случае они подъехали к АЗС, расположенной на автодороге "Борисполь – Днепропетровск", топором разбили окно и проникли в помещение, где, угрожая пистолетом четырем работникам АЗС, завладели суммой 4500 грн.

По данным фактам следственным отделом Днепропетровского райотдела милиции было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).

Начальник милиции Днепропетровской области сообщил, что члены группы обоснованно подозреваются в разбойных нападениях еще на три АЗС в других областях, в ограблении двух ювелирных магазинов в Днепропетровске в начале января 2013 г., в похищении нескольких фур с картофелем, содержании заложников, похищении автомобилей на протяжении 2012-2013 гг.

По словам В.Бабенко, речь идет о совершении членами группы более 20 резонансных преступлений в Полтавской, Киевской, Харьковской областях.

Задержанные арестованы.