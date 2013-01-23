В Одессе в частном доме нашли убитыми трех человек

Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, выехав на месте происшествия, следственно-оперативная группа Малиновского РОВД обнаружила в доме по Виноградной улице тела трех человек без признаков жизни - женщины 1959 г.р., а также девушки 1995 г.р. и парня 1994 г.р. с ножевыми ранениями.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 (убийство) УК Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления, начаты розыскные мероприятия.