В Одессе в частном доме нашли убитыми трех человек
12:12, 23 января 2013Общество
3612 0
В Одессе в ночь на среду в частном доме в Малиновском районе найдены убитыми три человека.
Об этом сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
Как уточнили в милиции, выехав на месте происшествия, следственно-оперативная группа Малиновского РОВД обнаружила в доме по Виноградной улице тела трех человек без признаков жизни - женщины 1959 г.р., а также девушки 1995 г.р. и парня 1994 г.р. с ножевыми ранениями.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115 (убийство) УК Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы совершения преступления, начаты розыскные мероприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter